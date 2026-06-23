23/06/2026 17:10

《外圍焦點》歐洲央行副總裁發表講話，美國公布PMI

《經濟通通訊社23日專訊》雖然美伊高層代表在瑞士達成和談路線圖，但未能紓緩科技股壓力。受SpaceX(US.SPCX)、Alphabet(US.GOOGL)等科技股重挫拖累，納指與標指昨日（22日）收跌。道指收市升148.01點或0.29%，報51712.71點；標指跌27.79點或0.37%，報7472.79點；納指跌351.33點或1.32%，報26166.6點。港股方面，恒生指數收市報23336，跌432點或1.8%，成交3344億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:35pm，歐洲央行副總裁武伊契奇發表講話。9:55pm，英倫銀行MPC委員泰勒發表講話。



數據方面，今晚9:45pm，美國公布6月製造業採購經理人指數，料由55.1降至54.6；6月綜合採購經理人指數料由51.5升至52.1；6月服務業採購經理人指數料由50.7升至51.1。



在美國，今日公布業績的公司有：嘉銀科技(US.JFIN)等。(wa)