23,336.28
-432.24
(-1.82%)
23,443
+128
(+0.55%)
高水107
7,759.36
-155.38
(-1.96%)
4,399.22
-150.19
(-3.30%)
4,106.25
-56.85
(-1.366%)
4,919.39
-140.27
(-2.772%)
15,854.20
-518.30
(-3.166%)
62,599.9800
-1,420.0300
(-2.218%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
4,120.8500
-66.2500
-1.582%
62,599.98
-1,420.03
-2.218%
1,663.5000
-64.6900
-3.743%
23/06/2026 18:05
商品價格行情：期油報73.54美元；倫敦金4131.26美元
原油價格行情（美元）
|名稱
|18:00報價
|升/跌
|比例
|8月紐約期油
|73.54
|-0.32
|-0.43%
|8月布蘭特期油
|77.48
|-0.42
|-0.54%
金銀行情（美元）
|名稱
|買價
|升/跌
|比例
|倫敦金
|4131.26
|-55.84
|-1.33%
|紐約期金
|4133.57
|-69.13
|-1.64%
|倫敦銀
|62.60
|-2.29
|-3.53%
|紐約期銀
|62.46
|-3.12
|-4.76%
*上述報價只供參考用