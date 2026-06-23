23/06/2026 15:45

【ＡＩ】孫正義對馬斯克唱反調，不贊同太空數據中心設想，地球算力決勝負

《經濟通通訊社23日專訊》軟銀集團創始人孫正義周二（23日）對馬斯克提出的太空數據中心唱反調，認為其意義不大，預計AI競賽的勝負仍將由地球上的算力決定。



孫正義在軟銀旗下移動通信子公司SoftBank Corp的年度股東大會上表示，在太空建設數據中心建的主要優勢是可以大幅降低電力成本，但與晶片等硬體相比，電力成本只佔數據中心運營成本的一小部分。



他補充稱，電力成本下降需要付出的代價包括更高的太空運輸費用、更高的維護成本和通信延遲。孫正義已承諾向OpenAI投入約650億美元，還承諾把數千億美元投向全球各地的數據中心及相關基礎設施建設。



當被問及軟銀是否有與馬斯克相類似的計劃時，他表示：「在AI競賽中，未來幾年將遠比十年左右之後可能發生的事情重要得多。」孫正義稱讚馬斯克是「卓越的變革推動者」，但軟銀將專注於在地球上建設強大的數據中心。(jf)