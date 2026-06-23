23/06/2026 15:39

【國際要聞】工黨黨魁大熱人選貝安德：現時討論提前大選言之尚早

《經濟通通訊社23日專訊》英國首相施紀賢宣布辭職之際，工黨新黨魁大熱人選貝安德，於當地時間周一（22日）宣誓就任下院議員。



貝安德近日贏得國會補選，從而具備出任黨魁及首相的資格。他較早時已經表明，會加入競逐工黨黨魁一職，外界視他為英國下任首相的最熱門人選。



工黨黨魁候選人提名期七月中截止，貝安德接受訪問時被問到如果當選首相，會否提前舉行大選，他回答說這個問題言之尚早，形容自己還有一些障礙需要跨越。



*施卓添公開支持貝安德*



此外，一度表態有意競逐工黨黨魁的前衛生及社會關懷大臣施卓添，公開支持貝安德。施卓添說，兩人近日曾經深入對話，他相信貝安德能夠領導英國，實現「進步資本主義」理念。(rc)