23/06/2026 19:26

《再戰明天》日本央行副總裁發表講話，美國公布新屋銷售

《經濟通通訊社23日專訊》日本央行副總裁發表講話，及美國公布新屋銷售，料為周三（24日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，加拿大高級副總裁參加「零點論壇」峰會。周三本港時間2:30pm，澳洲央行副總裁豪澤發表演講。2:40pm，日本央行副總裁冰見野良三發表講話。



*澳洲公布CPI，德國公布IFO-企業信心指數*



數據方面，周三（24日）9:30am（本港時間．下同），澳洲公布5月消費者物價指數，年率升幅料由4.2%擴大至4.3%。4:00pm，德國公布6月IFO-企業信心指數，料由84.9升至85.5。10:00pm，美國公布5月新屋銷售，料由62.2萬升至63.8萬，月率料由下滑6.2%改善至升3.3%。



在本港，明日公布業績的公司有:金山科技工業(00040)、震雄集團(00057)、蒙古能源(00276)、港仔機器人(00370)、嘉利國際(01050)、萬保剛集團(01213)、香港信貸(01273)、耀才證券金融(01428)、環聯連訊(01473)、友聯國際教育租賃(01563)、歐化(01711)、美亨實業(01897)、金石控股集團(01943)、譽燊豐控股(02132)、宏基資本(02288)、中國動向(03818)等。(wa)