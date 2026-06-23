23/06/2026 15:54

【ＡＩ】瑞銀︰全球AI市場長期潛在市場空間有望超過10萬億美元

《經濟通通訊社23日專訊》隨著人工智能應用加速落地，成本效率正成為繼模型性能後的核心競爭維度。瑞銀證券認為，憑藉有針對性的研發、架構創新、工程優化以及開源協作，中國企業正以顯著更低的成本迅速縮小與全球領導者之間的性能差距，因此有望在龐大且持續擴張的全球AI潛在市場空間中提升市佔率。



在全球AI競爭中，模型智慧水準是評估競爭力和商業化潛力的關鍵。然而，隨著AI應用進入規模化部署，瑞銀預計成本效率將變得愈發重要。瑞银認為，憑藉有針對性的研發、架構創新、工程優化以及開源協作，中國企業正以顯著更低的成本迅速縮小與全球領導者之間的性能差距，因此有望在龐大且持續擴張的全球AI潛在市場空間中提升市佔率。



瑞銀估計中國模型的訓練成本不到OpenAI、Anthropic等全球領導者的10%，而中國主要模型的平均API定價低於可比全球同業的20%。然而，通過快速反覆運算和持續提升智慧水準，中國前沿模型在縮小性能差距，佔全球詞元使用量的比重不斷提高，同時維持健康的毛利率。



瑞銀證券中國互聯網行業分析師熊瑋指出，預計全球AI市場將快速擴張，長期潛在市場空間有望超過10萬億美元，中國模型的全球市場份額提升空間可觀。隨著AI應用從實驗階段走向規模化部署，企業從最大化AI詞元使用量轉向更注重ROI的資源配置。(kl)