23/06/2026 10:03

【美國議息】瑞士嘉盛：沃什主導聯儲局轉趨鷹派，料政策利率上調幅度超預期

《環富通基金頻道23日專訊》美國聯儲局在新主席沃什首次主持的會議上，決定維持聯邦基金利率於3.5%-3.75%區間不變，符合市場預期。瑞士嘉盛銀行國際經濟師Raphael Olszyna-Marzys認為，沃什主導的聯儲局轉趨鷹派。他指，沃什首次主持的議息會議大致符合此前已充分釋放的市場預期。新任聯儲局主席的政策聲明異常簡潔，未有就未來貨幣政策提供任何前瞻指引，亦未提交個人利率預測，進一步凸顯其對點陣圖作為政策工具的審慎態度。在聯儲局制度改革方面，他宣布成立五個工作小組，涵蓋聯儲局溝通、資產負債表及操作框架、替代數據來源、生產力和就業與人工智能，以及通脹框架。



*重申對聯儲局2%通脹目標承諾，市場料年底前加息1.5次*



值得注意的是，新任主席重申對聯儲局2%通脹目標的堅定承諾。聯邦公開市場委員會12名具投票權成員一致支持相關決議，顯示沃什已成功在委員會內建立共識，而整體立場亦明顯轉趨鷹派。最新點陣圖顯示的政策利率上調幅度超出市場預期，市場現時定價反映年底前加息約1.5次，較會議前不足一次的預期明顯上升。(wa)