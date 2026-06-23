23/06/2026 10:22

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資總監指地緣政治風險難預測，市場反應迅速

▷ 提出情境分析及基本面分析應對風險

▷ 2022年俄烏衝突加劇通脹，影響利率環境 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道23日專訊》施羅德集團首席投資總監Johanna Kyrklund指，近期市場因伊朗衝突以及能源供應遭受嚴重干擾而充滿變數。這不禁讓人再度反思：在投資組合中，究竟該如何管理地緣政治風險？殘酷的現實是，地緣政治風險不僅難以預測，投資者更幾乎不可能藉此持續交易獲利。事態發展往往出乎意料，風險多呈非黑即白的二元走向，且市場價格如何消化政治風險，亦完全取決於個別事件的性質，不可一概而論。回溯歷史，著名金融家Nathan Rothschild當年或許能憑藉「內幕消息」率先得知1815年滑鐵盧戰役的戰況而大賺一筆；但在今天這個互聯互通的世界裏，任何風吹草動都會在轉瞬之間被市場定價。這意味著，企圖跟隨消息短線炒作的投資者恐怕早已慢了半拍。舉例而言，儘管大宗商品是分散投資的利器，但當看到散戶在3月12日向石油掛勾ETF瘋狂投入創紀錄的2.11億美元時，仍感到憂心忡忡－－因為當時能源價格早已暴漲了四成。*應審視風險情境分布形態，從大局審視地緣政治演變*要應對這類變局，更有效的方法是從轉變心態做起。投資者不應苦苦追問「下一步會發生甚麼？」反而應該自問：「我的投資組合在不同的情境下，表現會如何？」在任何特定時刻，市場定價反映的都是一整套經概率加權的各種情境，而非對回報率的單一預測值。風險情境概率的起伏波動往往可以引發市場價格的顯著變動。因此，審視這些情境的分布形態，有助評估投資組合可能遭受的衝擊。同理，投資者不能只將目光聚焦於每日的頭條新聞和社交媒體貼文，而是需要退後一步，從更宏觀的大局去審視地緣政治的演變。這意味著必須洞悉國防開支增加以及各國保障供應鏈安全對經濟帶來的影響。這有助判斷風險正傾向於滯脹、通縮還是再通脹的方向。進而，這能讓投資者通盤考慮不同資產類別之間的相關性，從而構建更具多元化、更有韌性的投資組合。唯有如此，投資者才能贏得時間，在危機來臨時游刃有餘地「應對」，而非倉卒地做出「直覺反應」。*可將目光投向次級及三級效應，基本面分析不可或缺*再者，儘管風暴中心往往難以預料，但可以將目光投向那些次級及三級效應（即第二、三重效應）。大宗商品價格通常是地緣衝突衝擊市場的主要傳導機制。下一步應要精確研判，商品價格上漲或地緣政治事件引發的廣泛經濟干擾，究竟會在多大程度上演變成增長衝擊或利率衝擊。此時，基本面分析便顯得不可或缺。2022年俄烏衝突爆發，由於加劇了疫情後的通脹飆升，進而導致利率環境發生翻天覆地的變化，對市場造成了沉重打擊。儘管今天市場對通脹風險的定價同樣偏低，但目前的起步利率水平已顯著高於2022年，這雖然限制了利率衝擊的風險，但考慮到能源市場受到的干擾可能更為嚴重，經濟增長所面臨的威脅恐會隨之增加。*平靜市場表面早已暗流湧動，發掘兩全其美投資倉位*最後，不少評論家指出，現時市場表面上呈現出一派盲目樂觀的氛圍：盈虧平衡通脹率幾乎毫無變化、股市步步高升，而石油市場亦暗示估計供應受阻只是短期現象。這主要是因為地緣局勢一旦出現任何緩和跡象，極端的情境便會在轉瞬之間被排除。由於過高的頭條新聞帶來的風險被視為極端情況，市場往往傾向忽略、並假定各方最終會回歸理性，克制行事。然而，在平靜的市場表面之下，各個板塊及國家早已暗流湧動，正在對這場危機的相對影響進行重新評估。正是在這個層面上，投資者更有機會發掘出兩全其美的投資倉位－－這些倉位既能在相對溫和的基準情境中表現出色，又能在地緣政治僵局持續時帶來理想回報。舉例來說，美股市場既受惠於科技股盈利的較高比重，同時因美國毋須依賴外來能源，其抗風險能力亦相對較強。另外，歐洲國債市場此前因應能源價格上漲而已計入加息預期，因此，若中東局勢有所改善，債市將受惠於市場對通脹風險的重新評估－－但即使能源價格居高不下並開始威脅經濟增長，歐債亦有可能迎來一輪升浪。與其跟隨頭條新聞起舞、企圖預測局勢走向，投資者更應專注於情境分析、次級效應及相對影響，以尋求不對稱的回報空間，構建更具韌性的投資組合。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。