23/06/2026 11:40

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕指利率或維持較高水平，因結構性因素

▷ 維持美國及新興市場股票偏高配置，下調歐洲

▷ 結構性因素包括投資需求、財政赤字及債券發行 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道23日專訊》普徠仕環球投資方案國際主管兼基金經理Thomas Poullaouec及普徠仕亞洲投資委員會指，即使當前能源衝擊的影響最終消退，多項結構性因素顯示，利率仍可能高於過去十年的水平。環球經濟正需要更多投資，人工智能基建、國防、能源安全及電網韌性等範疇的開支需求均持續上升。與此同時，財政赤字持續及債券發行量高企，料將繼續為政府債券市場帶來壓力。較長期債券孳息率亦反映期限溢價上升，因投資者要求就通脹波動、財政不確定性及地緣政治風險獲得更高補償。綜合而言，這些因素顯示，利率或會維持於結構性較高水平，因此維持較短存續期的部署。*新興市場對結構性盈利增長參與度提升，支持對股票偏高配置*MSCI新興市場指數已出現顯著變化，科技行業佔基準比重由2024年底的24%上升至目前約42%。投資者或仍視新興市場為受惠區內經濟增長、大宗商品、中國消費需求及環球貿易的投資領域，但此資產類別正愈來愈與人工智能基建、半導體及數碼平台相關。這並不代表新興市場的周期性下降，而是周期來源正在轉移。新興市場現時或更受半導體周期、超大規模雲端企業資本開支、人工智能投資氣氛，以及整體增長股風險偏好影響。對多元資產投資者而言，新興市場配置所承擔的科技及增長股風險，可能較投資者預期更高，令集中度及相關性風險被低估。然而，這種轉變亦提升了新興市場對結構性盈利增長的參與度，支持普徠仕對新興市場股票維持偏高配置。*AI及能源安全等相關資本開支增加，料為中長期市場提供支持*普徠仕上調股票的偏高配置，因人工智能、能源安全及國防相關資本開支增加，料可為中長期市場提供支持；同時，美國與伊朗和平協議若取得潛在進展，亦可能為短期市場氣氛帶來提振。地區配置方面，繼續看好美國及新興市場，主要基於對人工智能周期的建設性看法；同時，鑑於歐洲對能源成本上升較為敏感，對歐洲維持偏低配置。普徠仕進一步下調對固定收益配置，並維持較短存續期部署。信貸方面，由於憂慮通脹壓力可能觸發信貸息差擴闊，下調對高收益債券配置。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。