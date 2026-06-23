23/06/2026 09:23
【聚焦人幣】人幣中間價貶21點子，三連跌報6.8171，創半個月低
《經濟通通訊社23日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8171，較上個交易日跌21點子，三連跌，創6月8日以來半個月新低，較市場預測偏弱約410點，上個交易日報6.8150。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8171
|+21.00
|1歐元/人民幣
|7.7654
|-232.00
|100日圓/人民幣
|4.2121
|-37.00
|1港元/人民幣
|0.8695
|-0.20
|1英鎊/人民幣
|9.0043
|+269.00
|1澳元/人民幣
|4.7541
|-49.00
|1紐元/人民幣
|3.8806
|-152.00
|1新加坡/人民幣
|5.2553
|-33.00
|1瑞郎/人民幣
|8.4077
|-84.00
|1加元/人民幣
|4.7990
|+75.00
|1人民幣/林吉特
|0.6094
|+12.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9467
|+1667.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4118
|-81.00
|1人民幣/韓元
|226.6500
|+95.00