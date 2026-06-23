23/06/2026 17:05

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中國車企探討在加拿大建製造合作，需滿足加方控制及本地供應鏈

▷ 滬綜指跌1.37%，人民幣匯率三連跌至四周新低

▷ 消費以舊換新累計帶動銷售額5萬億元，汽車佔比63% More ▼ Less ▲

《神州經脈》滬綜指周一(22日)大漲後，今日震盪調整，收跌1.37%報4106.25點，深成指也跌3.17%，創業板指重挫3.84%。滬深兩市全日成交3.44萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日少2965億元或8%。有色金屬板塊大幅收跌7.5%，有券商分析，美聯儲的加息預期讓有色金屬和科技板塊都大跌，短線市場情緒可能已經走弱，警惕高位的科技股兌現情緒進一步傳導。科技股亦重挫，PCB、CPO概念跌幅居前，醫藥板塊則全日強勢。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7865，較上個交易日4時30分收盤價跌102點子，三連跌，創5月26日以來四周新低，全日在6.7727至6.7876之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8171，較上個交易日跌21點子，三連跌，創6月8日以來半個月新低，較市場預測偏弱約410點。*今日新聞精選*1. 英國首相施紀賢昨日(22日)宣布即將卸任，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回答有關提問時表示，這是英國內政，中方不做評論。郭嘉昆強調，中國和英國都是聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，發展長期穩定的全面戰略夥伴關係符合兩國和兩國人民根本利益，也有利於世界和平穩定繁榮。雙方應該相向而行，深化雙邊合作和多邊協調，共同維護好兩國關係改善發展勢頭。2. 據《彭博》報道，加拿大工業部長喬利表示，有至少四家中國汽車製造商正在研究如何使用加拿大給予中國車企的低關稅進口配額，並有意在加拿大建立製造業合作關係。喬利周一(22日)對記者表示，她上周訪問中國，並與比亞迪(01211)(深:002594)、奇瑞汽車、浙江吉利控股和上海龍創汽車設計的車企高管會晤。喬利稱她會見的所有公司都「願意探討在加拿大設立合資企業，以便在加拿大進行生產」。但她重申，這必須在某些條件下進行，包括合資企業必須由加拿大控制，並擁有本地化的供應鏈。3. 商務部市場運行和消費促進司司長楊沐在國新辦發布會上表示，截至6月22日，消費以舊換新已經累計帶動相關商品銷售額達到5萬億元，惠及6.3億人次。其中，汽車以舊換新銷售額佔比63%。他表示，汽車以舊換新政策實施兩年多來，已累計支持超過2100萬人次換購新車，平均每輛汽車得到補貼1.4萬元。政策實施以來，國內乘用車零售中，超四成車輛享受了以舊換新補貼。政策還促進了汽車置換流通，帶動二手車消費。今年1-5月，二手車交易810萬輛，逆勢增長2.3%。4. 據《央視新聞》報道，工業和信息化部辦公廳、公安部辦公廳今日聯合印發通知，機動車合格證信息實現實時共享，國產小客車能「當天購車，當天繳稅，當天上牌」。據了解，這一新模式最大的變化是機動車合格證信息能夠在工信部門和公安部門之間實時共享，實現數據「秒級」傳送，進一步提升了購車上牌效率。兩部門壓減了車輛標準照片的數量，也不再要求提供紙質資料，降低企業的運營成本，預計每年將有超過2000萬輛車享受到這一便利。5. 商務部等8部門發布通知，公布了40個汽車流通消費改革試點城市及其重點改革創新方向。例如，天津以汽車改裝、傳統經典車、汽車賽事為重點方向，遼寧沈陽以二手車流通為重點，江蘇揚州以房車露營為重點，陝西渭南以報廢車回收利用為重點改革方向等。通知要求，各試點城市要結合本地產業特色等實際情況，針對汽車流通消費不合理限制等堵點問題，強化土地、資金等要素保障，統籌用好相關支持政策，簡化優化審批備案等辦理流程，著力健全相關管理服務制度，培育汽車消費新場景新業態新模式，帶動商旅文體健融合發展。6. 據《華爾街見聞》報道，豆包全新視頻生成模型Seedance 2.5目前已處於內測尾聲階段，將於7月初正式發布。據悉，本次新模型主要在三方面作出升級：一是延長單段視頻生成時長，最高可達30秒，鏡頭連貫性大幅提升；二是增強多模態輸入能力，最多支持50個全模態素材聯合輸入，允許一次性輸入大量圖像資產進行編排；三是提升編輯控制力，視頻編輯及生成能力更加靈活、可控，旨在進一步提升創作者效率與成品品質。7. 據《日經中文網》報道，日本GMO INTERNET GROUP已從6月19日起在日本銷售宇樹科技的人形機器人。除了根據企業的用途和需求調整規格之外，還提供機身維護等服務，並將其培育成新業務。報道稱，GMO旗下從事人形機器人研究的GMO AI & Robotics商事(GMO AIR)已正式與宇樹科技簽訂代理商合同，從2025年開始提供將宇樹科技的G1出租給企業的服務。除了宇樹科技的人形機器人「G1」和「H1」之外，還將承接四足步行機器人的銷售業務。G1的日租價格為10萬日元(約合人民幣4200元)起，其銷售價格則隨企業所需規格而變動。8. 近日，DeepSeek Harness團隊負責人崔添翼在社交平台發文稱，作為一個新成立的部門，DeepSeek Harness團隊目標宏大且工作繁重，目前人員仍然非常緊缺，「我每天都在面試，也在各個平台發布些招聘小廣告」。崔添翼透露，目前團隊固定開放三類核心崗位：Harness研究員、Harness工程師、Harness產品經理。針對有網友「DeepSeek不招外國人」的評論，崔添翼回覆稱，「就像美國同類型公司會要求員工能夠使用英語開展工作一樣，DeepSeek也要求員工能夠使用中文開展工作，公司並沒有任何禁止僱用外國人的規定。」(jq)