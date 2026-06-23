23/06/2026 09:49

【ＡＩ】DeepSeek Harness團隊負責人：急缺人才，每天都在面試

《經濟通通訊社23日專訊》近日，DeepSeek Harness團隊負責人崔添翼在社交平台發文稱，作為一個新成立的部門，DeepSeek Harness團隊目標宏大且工作繁重，目前人員仍然非常緊缺，「我每天都在面試，也在各個平台發布些招聘小廣告」。



崔添翼透露，目前團隊固定開放三類核心崗位：Harness研究員、Harness工程師、Harness產品經理。針對有網友「DeepSeek不招外國人」的評論，崔添翼回覆稱，「就像美國同類型公司會要求員工能夠使用英語開展工作一樣，DeepSeek也要求員工能夠使用中文開展工作，公司並沒有任何禁止僱用外國人的規定。」



「Harness」通常指讓Agent可靠工作的工程外殼，模型負責生成，而Harness負責約束、驗證、糾錯和收斂。據悉，DeepSeek Harness團隊承載著DeepSeek對標海外Claude Code、打造國產代碼智能體產品的核心目標。(wn)