23/06/2026 15:22

【ＡＩ】宇樹科技人形機器人本月起在日本銷售，G1日租價4200元起

《經濟通通訊社23日專訊》據《日經中文網》報道，日本GMO INTERNET GROUP已從6月19日起在日本銷售宇樹科技的人形機器人。除了根據企業的用途和需求調整規格之外，還提供機身維護等服務，並將其培育成新業務。



報道稱，GMO旗下從事人形機器人研究的GMO AI & Robotics商事(GMO AIR)已正式與宇樹科技簽訂代理商合同，從2025年開始提供將宇樹科技的G1出租給企業的服務。除了宇樹科技的人形機器人「G1」和「H1」之外，還將承接四足步行機器人的銷售業務。



據悉，G1的日租價格為10萬日元（約合人民幣4200元）起，其銷售價格則隨企業所需規格而變動。(wn)