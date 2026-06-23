23/06/2026 10:11

【ＡＩ】光輪智能完成新一輪10億元戰略融資

《經濟通通訊社23日專訊》近日，光輪智能完成新一輪10億元人民幣戰略融資。本輪投資方包括中關村科學城基金、四川發展科創基金、山東發展科創投等政府基金，以及巨人網絡(深:002558)、宇信股份、寶通科技(深:300031)、中科產投、量圖智策等產業資本及財務投資機構；老股東建投投資、三七互娛(深:002555)、森馬投資等繼續跟投。



本輪融資將主要用於持續加大物理AI數據與評測基礎設施核心技術研發投入，進一步完善面向機器人學習、能力評測與真實場景落地的產品體系，擴大高質量人類行為數據、仿真合成數據與工業級評測能力建設，並與產業夥伴共同推進開放生態建設。



資料顯示，光輪智能成立於2023年， 是一家專注於物理AI仿真基礎設施和具身智能數據的獨角獸企業 。其核心業務是為機器人公司構建「數據工廠」，利用合成數據與閉環仿真來加速機器人的訓練與落地。(jq)