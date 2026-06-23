23/06/2026 09:37

【聚焦人幣】人民幣中間價創半個月低，即期開市升13點子報6.7750

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8171，較上個交易日跌21點子，三連跌，創6月8日以來半個月新低，較市場預測偏弱約410點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開13點子，報6.7750，上個交易日即期匯率收盤報6.7763。



市場人士稱，隔夜美元指數繼續震盪上行，盤中突破101關口，美伊談判取得進展提升市場的樂觀情緒，但通脹擔憂繼續提振美元多頭人氣，短期美元或仍高位震盪，人民幣短期料承壓，但調整空間也會受限。重點關注市場對美聯儲加息的預期變化。



平安銀行報告也指出，近期中國經濟基本面良好、貿易盈餘持續擴大、人民幣資產吸引力提升，整體看人民幣匯率將保持獨立韌性，大幅跟跌美元的概率偏低。近期重點觀察央行中間價指引，且需警惕分紅購匯季節性需求釋放或對沖人民幣短期升值動能。(jq)