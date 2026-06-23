23/06/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收跌102點子，三連跌報6.7865，創四周新低

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7865，較上個交易日4時30分收盤價跌102點子，三連跌，創5月26日以來四周新低，全日在6.7727至6.7876之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌111點子，報6.7892。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8171，較上個交易日跌21點子，三連跌，創6月8日以來半個月新低，較市場預測偏弱約410點。



市場人士表示，雖然美元強勢不減，但國內客盤結匯需求仍較旺，人民幣調整空間明顯受限，後續關注美國個人消費支出(PCE)數據的指引。



馬來亞銀行稱，儘管國際油價下跌，但市場仍對美國的通脹數據感到焦慮，在關鍵風險釋放前傾向謹慎，以防美元再次出現空頭擠壓。(jq)