23/06/2026 10:38

【特朗普當政】聯儲局官員古爾斯比：通脹過高且正朝錯誤方向發展

《經濟通通訊社23日專訊》芝加哥聯儲行行長古爾斯比表示，他仍然擔心通脹問題，並質疑推動價格上漲的因素是否只是暫時。



古爾斯比周一（22日）受訪時表示：「我們面對的通脹遠高於目標水平，並且在朝著錯誤的方向發展。」



古爾斯比表示，聯儲局現在需要評估，關稅或伊朗戰爭引發的能源價格飆升這類臨時性衝擊，是否推高通脹的唯一因素，這一點至關重要。他指出，與這些衝擊無關的服務價格上漲「令人不安」，並表示來自服務業的通脹壓力往往更具持續性。



古爾斯比說，他理解聯儲局主席沃什關於聯儲局不應對未來利率路徑提供過多指引的觀點。他認為對經濟前景的預測有誤，會損害央行信譽。(rc)