23/06/2026 10:38

【外圍經濟】大摩：兩大因素或引發美股大跌，聯儲局可能不會出手救市

《經濟通通訊社23日專訊》摩根士丹利表示，面對聯儲局縮表預期下的流動性收緊，疊加企業獲利上調修正增速見頂，美國股市將迎來劇烈震盪。



分析師麥克．威爾遜領導的摩根士丹利策略團隊認為，美股即將迎來重大考驗，而聯儲局恐怕不會出手托市。



摩根士丹利策略團隊表示，真正艱難的階段已經到來。聯儲局新主席沃什並未過多談及資產負債表後續操作。綜合各項因素，市場流動性實質已進入收緊通道，除非貨幣融資市場出現擠兌、美債波動率大幅飆升或信貸市場發生流動性斷裂，否則流動性收緊趨勢難以逆轉。



在流動性持續回落的同時，近期機構對未來企業獲利上調修正的速度也已觸頂回落。大摩警示，未來數周市場或將測試沃什「承受短期陣痛、換取長期經濟穩定」的政策承諾。(rc)