23/06/2026 11:17

【ＡＩ】圖片庫公司Getty Images宣布與OpenAI達成授權交易，盤中飆升145%

《經濟通通訊社23日專訊》圖片庫公司Getty Images周一（22日）宣布與OpenAI達成授權許可協議後，股價盤中一度飆升145%。



Getty Images發表聲明，其圖庫中的圖片將出現在ChatGPT的搜索和發現功能中，標誌著該公司戰略的重大轉變。雙方未透露財務條款，也未披露圖片是否會被用於訓練未來OpenAI模型的任何細節。



該公司股價在紐約大幅收高90%，報1.15美元，創下自2022年7月以來的單日最大漲幅。



Benchmark分析師Mark Zgutowicz表示，與OpenAI的合作有望改善「授權許可方面的形象」，並扭轉市場對該股的看法。(rc)