23/06/2026 13:24

【中東戰火】伊朗把握60天黃金期，急向亞洲買家推銷石油

《經濟通通訊社23日專訊》隨著美國為期60天的制裁豁免正式生效，伊朗正與時間賽跑，積極向亞洲多個最大的石油買家招手。



據參與討論的貿易商透露，早在美國官方正式批准豁免許可之前，包括中間人及伊朗國家石油公司代表在內的賣方，已開始秘密接觸印度、日本及韓國等地的煉油廠。



長期以來，受制於嚴厲的國際制裁，伊朗大部份石油只能銷往中國。德黑蘭目前極其渴望開拓市場。數據分析公司Vortexa及彭博的數據顯示，截至本月22日，約有6800萬桶原油及凝析油正滯留於海上，當中至少有80%並無明確的目的地，意味著買家隨時可以購買。



＊亞洲買家反應冷淡＊



不過，亞洲買家對此反應相對冷淡。市場分析指，由於過去數月霍爾木茲海峽遭受封鎖，大多數亞洲煉油廠早已提前安排替代貨源，目前庫存相當充裕。更令買家顧慮的是，特朗普政府在制裁政策上經常搖擺不定，加上歐盟和英國的相關限制依然有效，導致融資及保險安排極為複雜。(rc)