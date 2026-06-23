23/06/2026 08:31

罕王黃金(03788)西澳大利亞CYGNET金礦項目，收到地下開採審批

《經濟通通訊社23日專訊》罕王黃金(03788)公布，西澳大利亞CYGNET金礦項目收到地下開採審批，包括Copperhead老採空區開採、通過在現有Copperhead露天礦坑新建斜坡道進入地下礦場、礦石堆放場、配套採礦活動、以及建設蒸發池。至於Golden Pig地下採礦計劃的活動亦已獲批准，前提是需取得相關許可證，這兩個許可證的相關申請工作已在進行中。



該集團指，Copperhead曾是西澳大利亞歷史上規模最大的地下金礦之一。該集團計劃通過在現有礦坑底部新建入口，重新啟動Copperhead的地下開採作業。至於Golden Pig礦山最後一次運營在2005年。該集團計劃重啟Golden Pig的地下採礦作業。(wh)