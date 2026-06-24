24/06/2026 17:34

《外圍焦點》英倫銀行副總裁發表演講，美國公布新屋銷售

《經濟通通訊社24日專訊》美股三大指數昨日走勢向下，以科技股為主的納指遭遇重創，收市大跌579.56點或2.21%，報25587.04點。標指下挫107.33點或1.44%，收報7365.46點。具備防禦屬性的傳統板塊發揮資金避風港作用，令道指跌幅顯著收窄，僅微跌45.87點或0.09%，報51666.84點。港股方面，恒生指數收市報23412，升75點或0.3%，成交3229億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:20pm，英倫銀行副總裁布里登在一場論壇活動中發表演講。9:35pm，歐洲央行執委奇波洛內以線上方式參加一場論壇活動。25日凌晨1:30am，加拿大央行發布管理委員會兩周前貨幣政策決定的審議摘要。



數據方面，今晚10:00pm，美國公布5月新屋銷售，料由62.2萬升至64萬，月率料由下滑6.2%改善至升3.2%。



在美國，今日公布業績的公司有：攜程網(US.TCOM)等。(wa)