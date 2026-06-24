24/06/2026 08:02

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▷ 美光科技股價跌13.2%，SpaceX止跌回升1%

▷ 美匯指數突破101關口，金價油價下跌 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社24日專訊》美股三大指數周二（23日）走勢向下，晶片股被拋售，美光科技(US.MU)領跌板塊，股價瀉13.2%，所幸SpaceX(US.SPCX)止步三連跌。承接韓、日股市的AI板塊拋售潮，以科技股為主的納指遭遇重創，收市大跌579.56點或2.21%，報25587.04點，費城半導體指數亦大跌7.9%。標指下挫107.33點或1.44%，收報7365.46點。具備防禦屬性的傳統板塊發揮資金避風港作用，令道指跌幅顯著收窄，僅微跌45.87點或0.09%，報51666.84點。SanDisk(US.SNDK)與零部件廠商希捷科技(US.STX)亦分別重挫逾13%及5%。此外，傳統晶片大廠如英特爾(US.INTC)跌逾6%，AMD(US.AMD)與高通(US.QCOM)亦分別下挫近6%和8%。SpaceX(US.SPCX)盤中一度跌穿首日上市開盤價150美元，低見147.11美元，收市倒升約1%。特斯拉(US.TSLA)跌5.8%，英偉達(US.NVDA)跌4.1%，Meta(US.META)跌0.3%，蘋果(US.AAPL)跌0.9%，微軟(US.MSFT)升1.8%，谷歌(US.GOOG)跌0.8%，亞馬遜(US.AMZN)升0.6%。*美匯指數突破101關口*美匯指數維持強勢並突破101關口，盤中高見101.43水平，升逾0.3%，創下13個月以來的階段性新高。美元兌日圓匯率交投於161.5至162水平附近，此前曾短暫觸及161.74。歐元兌美元於1.1381附近徘徊，跌0.4%。國際金價顯著承壓，現貨金下跌1.6%，報每盎司4123美元，而紐約期金亦錄得1.5%的跌幅，報每盎司4138美元。國際原油價格近期承受拋售壓力，紐約期油挫約0.7%，報每桶73.34美元。布蘭特期油亦下跌0.8%，報每桶76.89美元。(jf)