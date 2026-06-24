24/06/2026 09:57

【ＡＩ】貝森特闡述美國政府最新AI戰略，直指最大風險是「被中國超越」

《經濟通通訊社24日專訊》美國財政部長貝森特周二（23日）在紐約經濟俱樂部(Economic Club of New York)發表題為「21世紀美式經濟策略」的專題演說，指出美國在AI領域面臨的最大風險是「被中國超越」。



據彭博社報道，貝森特在演講中闡述了特朗普政府對人工智能(AI)的最新立場，強調美國「已經看到了AI所帶來的經濟增長」，但指出「美國面臨的最大風險，是在有關領域被中國超越」。



*將AI視為美國經濟擴張的核心引擎*



他表示特朗普政府未來的政策方向將是「力求在AI領域平衡創新與安全」，將其視為支撐未來美國經濟擴張的核心引擎，同時高度重視大型語言模型背後的數據安全、網絡滲透風險與國家安全威脅。



貝森特同時將AI與「強勢美元地位」、「債市紀律」、房市供給改革等核心經濟目標納入同一個政策體系，利用AI推動供給側改革來幫助美國抵抗通脹，同時提升關鍵供應鏈的抗風險能力。(jf)