24/06/2026 14:10

【外圍經濟】韓國央行警告：槓桿投資增加可能加劇金融市場風險

《經濟通通訊社24日專訊》韓國股市波動之際，韓國央行周三提交報告，指房價上漲和股市上漲帶動槓桿投資增加，可能加劇該國金融失衡。



韓國央行在其金融穩定報告中指出：「儘管存在國內外不確定性，但韓國金融體系總體上被評估為穩定，這得益於實體經濟的持續增長、金融機構的穩健韌性以及國家外部償付能力。」



但報告提醒，國內金融和外匯市場波動性顯著加劇，需要密切關注潛在的不穩定因素。潛在風險包括首爾及其他地區房價再度飆升、槓桿投資增加以及脆弱行業不良貸款蔓延。



韓國第一季度家庭貸款按年增長3.5%，達到1993.1萬億韓元（約1.3萬億美元），增速較為溫和。但近幾個月來，受首爾地區房價上漲的影響，家庭貸款月度增速有所加快。



*短期內金融市場違約風險或增加*



韓國央行還警告稱，由於近期股市上漲期間越來越多的人參與槓桿股票交易，可能導致價格回調，從而加劇股市波動。



近幾個月來，韓元兌美元匯率從第一季度的約1400韓元，跌至1500韓元左右。截至6月9日，外國投資者淨賣出韓國資產達833.7億美元。報告預測，短期內金融市場波動性和脆弱行業的違約風險可能會增加。」(jf)