24/06/2026 08:33

【開市Ｇｏ】美半導體指數重創，和譽獲禮來簽約，仙工智能暗盤即破發

【要聞盤點】



1、美股三大指數周二（23日）走勢向下，以科技股為主的納指遭遇重創，收市大跌579.56點或2.21%，報25587.04點。費城半導體指數亦大跌7.9%。標指下挫107.33點或1.44%，收報7365.46點。具備防禦屬性的傳統板塊發揮資金避風港作用，令道指跌幅顯著收窄，僅微跌45.87點或0.09%，報51666.84點。



2、特朗普稱解凍後的伊朗資金仍將受美國控制，只能用於從美國購買食品和醫療用品，德黑蘭對此予以否認。且雙方在核問題上也說法不一。



3、美國6月企業活動擴張速度達到五個月來最快，製造業PMI由5月的55.1升至6月的55.7 ，逾四年最高，新訂單成長強勁。



4、國際能源署表示，阿聯酋6月初石油出口量已恢復至伊朗戰爭爆發前水平的近85%。



5、伊朗常駐聯合國代表表示，霍爾木茲海峽已經開放，為期60天，期間不會收取任何費用，至於60天後的通航情況將由伊美之間的談判結果決定。



6、歐洲央行副行長Vujcic預計通脹將在更長時間內維持高位，首席經濟學家認為通脹率可能長期徘徊在2%目標以上。



7、6月份英國企業活動連續第二個月萎縮，英國央行鴿派官員Taylor稱，鑒於地緣政治不確定性，應維持利率不變。



8、SpaceX股票扭轉持續三日的跌勢，此外該公司周二發行五個期限的投資級債券，總計籌資250億美元，認購需求顯示市場心態謹慎。



9、恒生中國企業指數周二較去年10月初收盤高點回落20%，進入技術性熊市。



10、東立地產旗下油麻地德昌里項目原舍，公布首張價單，涉及30伙，折實售價378萬至574.6萬元，折實呎價15997至19798元，折實平均呎價17545元。



【焦點股】



三桶油：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)

- 國際能源署表示，阿聯酋6月初石油出口量已恢復至伊朗戰爭爆發前水平的近85%



阿里巴巴(09988)

- 在加州法院起訴美國國防部，要求將公司名稱從涉軍名單中移除



古茗(01364)

- 擬發19.6億元零息可換股債，同步回購股份對沖



和譽(02256)

- 與禮來簽署戰略研發合作及授權協議，潛在里程碑付款最高達19億美元



世茂(00813)

- 確認東涌兩酒店遭債權人接管，已啟動正式出售程序



華潤飲料(02460)

- 推三年股息計劃，今年至2028年每年派息不少於每股0.37元人幣



國泰航空(00293)

- 5月載客量升17%



恒瑞醫藥(01276)

- 撤回艾瑪昔替尼軟膏藥品註冊申請，涉完善申報資料



有線寬頻(01097)

- 建議更名為「周大福媒體娛樂有限公司」



麥科醫藥(02335)

- 超購1180倍一手分配率3%，暗盤升近96%，今日掛牌



仙工智能(06106)

- 超購5934倍一手分配率5%，暗盤低6.4%，今日掛牌





【油金報價】



紐約期油下跌0.56%，報72.80美元/桶



布蘭特期油下跌0.22%，報76.43美元/桶



黃金現貨下跌0.66%，報4122.15美元/盎司



黃金期貨下跌0.60%，報4124.45美元/盎司