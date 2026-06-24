24/06/2026 15:32

【風雲人物】軟銀孫正義放棄60多歲退休計劃，繼續工作10至15年

《經濟通通訊社24日專訊》軟銀集團CEO孫正義周三表示，計劃繼續擔任軟銀的最高職位10至15年，推翻了他長期以來宣稱將在六十多歲時交出領導權的計劃。



現年68歲的孫正義表示，他現在渴望幫助加速人工智能(AI)的普及，並將軟銀打造成為世界領先的AI機械人公司。



*提升軟銀資產淨值至1000萬億日圓*



此外，他表示，希望在未來十年將軟銀資產淨值提升至1000萬億日圓（6.189萬億美元），基於人工「超級智能」的前景設定了這一大膽目標。



他將軟銀形容為一隻「下AI金蛋的鵝」，自從採用了一項圍繞超越人類能力的理論AI形式，也就是AI超級智能建構的策略以來，該公司的價值已倍增。(rc)