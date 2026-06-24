24/06/2026 15:00

【外圍經濟】亞洲科技股反彈，三星電子大漲9%

《經濟通通訊社24日專訊》在前一交易日全球股市普遍拋售後，亞洲科技股周三大多迎來反彈。



韓國兩大晶片巨企三星電子股價漲幅超9%，SK海力士上漲2.7%；兩隻個股前一交易日均暴跌超過12%。



三星電子與SK海力士是韓國KOSPI指數的核心權重股，該大盤指數當日漲幅超3%。



日本市場方面，晶片設備企業愛德萬測試下跌0.51%，軟銀集團上漲1.84%，東京電子收跌3%。



韋德布希證券分析師艾夫斯表示，近期對全亞洲產業鏈的實地研究，以及企業端AI需求走勢顯示，產業基本面「毫無裂痕」。他認為韓國科技股這次大跌，是階段性回調，並非基本面走弱的訊號。(rc)