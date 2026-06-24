24/06/2026 14:49

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▷ 香港2024年GDP預測升3.8%，樓價估漲12%

▷ 美聯儲或加息0.25厘，標普500目標上調至7870點 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社24日專訊》東亞銀行(00023)下調2026年恒生指數的目標為27100點，是繼今年4月將目標價由原先30800點下調至29000點後再次下調，由於於美國加息預期升溫；內地限制跨境投資之政策不確定性增加；內地AI模型與應用產品競爭加劇等因素，因此下調其預測市盈率。不過該行認為，短期市況若過度下跌，將屬吸納機會，預期下半年有望出現階段性反彈行情。東亞銀行首席投資策略師彭偉偉指出，恒指今年餘下時間預測市盈率雖遭下調至12倍，但仍較歷史低位有反彈空間。另外，雖然港股年初至今表現相對遜色，但可見不同AI公司加快在港上市步伐，他相信香港市場仍存機會，祗是投資機會或存在於指數以外。港股方面，該行看好 AI 算力與網路基建、人形機器人、高端工業設備、油輪及航空運輸 、內地券商、內地保險、內地電訊及有色金屬(銅、鋰)板塊。不過，中國A股盈利展望優於H股。*全年經濟料升3.8%，樓價料升12%*香港經濟方面，該行續預計今年GDP增速3.8%，受人工智能相關產品的強勁需求帶動，出口保持強勁增長，以及消費市道持續改善，可見私人消費連續4個季度增長，訪港旅客顯著回升，支持零售業復甦。地產方面，該行指私人住宅市場顯著回暖，全年升幅料達12%；寫字樓市場亦正逐步回穩。東亞銀行行首席經濟師卓亮指出，12%已包含下半年增幅放緩預期。此外今年餘下時間本港HIBOR料介乎2.5厘至3.5厘，較為波動。*料美聯儲今年加息一次0.25厘，不屬於新一輪緊縮*息口方面，卓亮指出，美聯儲態度明顯轉鷹，預計今年有機會加息一次0.25%；聯邦基金利率目標上限將升至4%，但其後料按兵不動，不會開始新一輪緊縮周期。港元最優惠利率(P)目前處於低位，因此有機會保持不變，惟料對港元拆息帶來上升壓力。*調升標指目標至7870點*另一方面，2026年標普500指數的目標水平上調至7870點，相當於市盈率23倍。美股AI投資建議關注細分板塊，如圖形處理器(GPU)、中央處理器(CPU)、專用積體電路(ASIC)；晶圓代工及設備；網路傳輸設備；電力設備；雲服務商。另物料、工業、金融等板塊盈利增長有望加速。*內地經濟復甦不全面，有減息降準空間*內地經濟則可見第二季增長放緩，雖然復甦步伐不全面，卓亮預期全年仍有望升4.5%至5%，其中出口競爭力將持續提升；私人消費下半年有改善空間。此外，人行仍具備減息降準空間，今年內有機會減息10個基點；存款準備金率下調25至50個基點。(rh)