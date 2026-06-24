24/06/2026 18:24

【ＡＩ】丘應樺:人工智能營銷電話不論真人或人工智能生成錄製均受規管

《經濟通通訊社24日專訊》商務及經濟發展局局長丘應樺表示，人工智能營銷電話，不論有關電話預錄訊息是以真人聲音或人工智能生成聲音錄製，均受《非應邀電子訊息條例》規管。若致電方全程只透過人工智能進行電話通話，當中不涉及人對人互動通訊，即全人工智能電話語音訊息，須受《條例》監管。



丘應樺書面回覆立法會時表示，鑑於由內地打出的人工智能營銷電話日漸普遍，通訊辦已於今年3月與內地相關部門溝通，反映相關事宜，向內地企業解釋《條例》的要求，加強兩地合作應對非應邀電子訊息的協作。



通訊辦已實施一系列措施，協助警方從源頭打擊電話詐騙。其中，按業務守則，電訊商當發現某本地電話號碼打出電話或發出短訊的模式有可疑，例如於短時間內打出大量電話，無論是否由人工智能系統發出，電訊商須暫停相關電話號碼的電訊服務。截至上月底，有超過159萬個本地電話號碼的電訊服務因此而被暫停。(bi)