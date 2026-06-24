24/06/2026 19:32

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 澳洲5月失业率預計由4.5%降至4.4%

▷ 美國5月個人消費預計由0.5%升至0.6%

▷ 香港5月進出口年率升幅預計收窄 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社24日專訊》澳洲公布失業率，及美國公布個人消費等數據，料為周四（25日）市場焦點。*日本央行審議委員發表演講，本港公布進出口數據*各國重要經濟活動方面，歐洲央行全行委員會（線上）會議舉行。國際清算銀行(BIS)第25屆年會舉行。周四本港時間9:00am，日本央行審議委員田村直樹發表演講並舉行新聞發布會。晚上6:00pm，歐洲央行執委連恩以虛擬方式參加第21屆國際經濟學會世界大會。7:00pm，法國央行總裁穆蘭舉行上任後首次新聞發布會。8:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在International Banking Federation Board發表講話。數據方面，周四9:30am（本港時間．下同），澳洲公布5月失業率，料由4.5%降至4.4%。4:30pm，香港公布5月出口，年率升幅料由42.9%收窄至41.7%；5月進口年率升幅料由44.4%收窄至40.2%；5月貿易收支料由負295億港元惡化至負300億港元。8:30pm，美國公布第一季GDP價格指數，料由3.7%降至3.5%；第一季個人消費料由1.9%降至1.4%；5月耐用品訂單料由8%逆轉至下滑5%；5月個人消費料由0.5%升上0.6%；5月個人所得料由持平升上0.4%；連續申請失業救濟金人數料由181萬降至180.2萬；首次申請失業救濟金人數料由22.6萬降至22.5萬。11:00pm，美國公布6月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由8降至6。在本港，明日公布業績的公司有:遠東發展(00035)、遠東酒店實業(00037)、大昌集團(00088)、國際商業結算(00147)、中國農產品交易(00149)、莎莎國際(00178)、建生國際(00224)、冠忠巴士集團(00306)、金寶通(00320)、維他奶國際(00345)、六福集團(00590)、開明投資(00768)、位元堂(00897)、AEON信貸財務(00900)、波司登(03998)、米高集團(09879)等。(wa)