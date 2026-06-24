24/06/2026 11:28

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.42607 -6.012 一周 3.10363 +40.28 兩周 3.04958 +9.767 一個月 2.9775 +1.732 兩個月 2.97536 +0.167 三個月 2.97369 +0.071 六個月 3.10566 +7.131 一年 3.40619 +2.512

《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息普遍上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.9775厘，升1.732基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.97369厘，升0.071基點。隔夜息報2.42607厘，跌6.012基點；一周拆息升40.28基點，報3.10363厘，兩周則升9.767基點，報3.04958厘。長息方面，六個月拆息升7.131基點，報3.10566厘，一年期則升2.512基點，報3.40619厘。港元匯價今日在7.8413-7.8402之間上落，最新報7.8412。資料來源：香港銀行公會