24/06/2026 11:28
《港元利率》港元拆息普遍上揚，一個月拆息報2.98厘，三個月拆息報2.97厘
《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息普遍上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.9775厘，升1.732基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.97369厘，升0.071基點。
隔夜息報2.42607厘，跌6.012基點；一周拆息升40.28基點，報3.10363厘，兩周則升9.767基點，報3.04958厘。長息方面，六個月拆息升7.131基點，報3.10566厘，一年期則升2.512基點，報3.40619厘。
港元匯價今日在7.8413-7.8402之間上落，最新報7.8412。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.42607厘，跌6.012基點；一周拆息升40.28基點，報3.10363厘，兩周則升9.767基點，報3.04958厘。長息方面，六個月拆息升7.131基點，報3.10566厘，一年期則升2.512基點，報3.40619厘。
港元匯價今日在7.8413-7.8402之間上落，最新報7.8412。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.42607
|-6.012
|一周
|3.10363
|+40.28
|兩周
|3.04958
|+9.767
|一個月
|2.9775
|+1.732
|兩個月
|2.97536
|+0.167
|三個月
|2.97369
|+0.071
|六個月
|3.10566
|+7.131
|一年
|3.40619
|+2.512
資料來源：香港銀行公會