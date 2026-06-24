24/06/2026 09:02

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕指AI投資由科技巨企延伸至實體經濟

▷ 資金流向電力、數據中心等基建及工業領域

▷ 下一階段投資或更重視精選個股 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道24日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)環球股票部門基金經理Jason Adams指，AI仍是推動市場表現的重要力量，但相關投資機遇正出現轉變。雖然資本開支仍然具韌性，亦是科技巨企維持競爭力的必要投資，但市場焦點正由超大型雲端服務供應商的投資規模，轉向資金實際流向何處、哪些企業受惠，以及盈利影響可否擴闊至更廣泛領域。目前AI投資周期的特點，在於投資規模龐大且推進速度急切。超大型雲端服務供應商持續增加開支，加快AI能力發展，並帶動整個生態系統的需求。這亦令投資者的注意力集中於一小撮被視為最直接受惠的企業。這些企業質素較高，亦明顯受惠於AI發展，但隨著市場預期升溫、投資者配置日益提升，以及估值要求提高，要繼續以早前AI行情的速度帶領市場上升，難度正逐步增加。因此，投資者焦點正轉向供應鏈中仍可將新增開支轉化為差異化盈利上行空間的環節。*演變成更廣泛工業及基建投資周期，開始反映於企業盈利表現*與此同時，AI資本開支所帶來的機遇正明顯擴展至較少被市場留意的受惠者。新增資金正由晶片進一步流向電力、數據中心基建、電氣設備、冷卻系統、網絡連接、建築及相關服務，帶動實體經濟多個領域的活動。換言之，AI已不再只是科技投資主題，而是逐步演變成更廣泛的工業及基建投資周期。這一轉變已開始反映於企業盈利表現。超大型雲端服務供應商正將營運現金流重新投入基建投資，而下游工業及科技硬件企業則受惠於需求增加、營運槓桿改善，以及盈利出現正面驚喜的潛力上升。對投資部署而言，啟示相當清晰：AI仍然是值得關注的長期投資主題，但下一階段的投資周期或更重視精選個股，而非單純參與AI主題。最具吸引力的機遇，可能集中於能夠將複雜技術、電力密集度、網絡連接及執行能力轉化為盈利的企業，而非單靠訂單積壓或AI投資熱情受惠的公司。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。