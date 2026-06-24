24/06/2026 09:04

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▷ 2026年中期展望提及「儲蓄過剩」轉向「資本爭奪」

▷ 全球股市創新高，企業盈利與投資活動支撐 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道24日專訊》瑞士寶盛發布2026年中期市場展望－－從「儲蓄過剩」到「資本爭奪」。瑞士寶盛亞洲及中東首席投資官Bhaskar Laxminarayan指，2026年至今的形勢發展並未完全符合預期，但並非所有意外都令人失望。年初時，市場預期通脹將緩步回落，央行將開始降息。而近期，中東地區地緣政治緊張局勢再度升溫，推動油價大幅飆升，短暫推升了通脹預期。儘管不確定性有所抬升，金融市場仍保持韌性。依託穩健的企業盈利與持續的投資活動，全球股市不斷刷新新高。在該行看來，當前環境正在強化一種結構性轉變－－國防、能源、人工智能以及供應鏈韌性等領域的投資需求日益增長。過去數年，充裕的全球儲蓄資金（「儲蓄過剩」）持續對債券收益率形成壓制；如今資金需求呈現更為明顯的上升趨勢（「資本爭奪」）。簡言之，市場波動時期應被繼續視為重新部署現金、保持投資的窗口期。*亞洲股市行情分化日益加劇，中國日本受益AI發展勢頭*瑞士寶盛亞洲研究部主管馬修斯(Mark Matthews)指，自3月以來，在強勁的盈利增長、地緣政治擔憂緩解以及人工智能領域重拾動能的支撐下，股市強勁反彈。儘管美國市場重獲領漲地位，但投資機會已在各區域間趨於均衡。市場情緒雖有改善但尚未達到狂熱程度，因此，在2026年下半年，保持均衡布局與精選策略仍至關重要。該行維持對全球股票的樂觀立場。美國股票受益於強勁的盈利增長與人工智能發展勢頭，亞洲－－尤其是中國與日本－－本身處於人工智能產業價值鏈重要環節。印度股市具備長期上行潛力，新加坡、瑞士提供防禦性優勢。在亞洲，投資機會依然廣泛，但行情分化日益加劇。日本是人工智能樂觀情緒的主要受益者，更有盈利預期強勁上修及公司治理改革持續推進的加持。在新興亞洲，中國股市仍是重點配置方向。進一步來看，人工智能相關領域－－尤其是內地人工智能市場－－展現出強勁勢頭。印度繼續保持結構性增長潛力，新加坡則提供防禦性優勢。人工智能仍是市場主要驅動力。在強勁的資本支出及數據中心容量需求不斷攀升的支撐下，投資周期繼續加速，同時商業化變現信號不斷增強，進一步推動盈利增長。該行已將通訊行業的評級上調至「增持」，一方面反映出互聯網平台的商業化趨勢加速，另一方面也反映電訊營運商具備防禦屬性。金融股由於估值具有吸引力且資本回報強勁，仍具配置價值，而醫療保健股憑藉創新與結構性增長優勢，提供進一步多元化配置的選擇。該行也看好有望受益於投資支出增加的行業，包括清潔能源與傳統基礎設施。*收益率水平達到難得平衡，投資級公司債券頗具吸引力*固定收益方面，Mark Matthews指，截至2026年年中，市場已充分消化鷹派央行政策預期，收益率更具吸引力。隨著油價回落，優質債券有望受惠，支持增持存續期策略。當前的收益率水平達到了一種難得的平衡：既能提供可觀的當前收益，又能在增長擔憂回歸時提供保護。現在可以更靈活地戰術調整存續期策略。該行的固定收益研究團隊建議，在10年期美國國債收益率在4.5%左右時，拉長債券投資組合存續期；在收益率回落至3.5%左右時，則再次縮短存續期。投資級公司債券頗具吸引力，其穩健的資產負債表也可提供支撐。此外，以硬通貨幣計價及部分以本幣計價的新興市場債券仍是多元化配置的有效工具，能夠提供更高的實際收益率。*黃金獲基本面支撐油價將回落，美元或再度下行*Bhaskar Laxminarayan指，瑞士寶盛看好黃金，各國央行的結構性需求與避險買盤對金價構成持續支撐。長期來看，黃金基本面仍對價格構成支撐。預計2026年下半年油價將有所回落，全球經濟也將逐步消化能源衝擊，避免出現進一步惡化。Mark Matthews指，美元現階段受避險需求、加息預期、人工智能投資熱潮以及美國淨石油出口國地位的支撐，但經常帳戶資金外流與不可持續的財政狀況，預示美元或再度下行。該行也看好澳元與挪威克朗，原因是收益率較高、大宗商品提供支撐以及本國央行貨幣政策偏緊。拉丁美洲貨幣提供有吸引力的套利收益，但需警惕財政風險。人民幣目前被低估，起到區域錨定作用。*私募市場管理人選擇至關重要，私募債務仍具吸引力*另類投資方面，Bhaskar Laxminarayan指，在利率上升與估值不確定性的背景下，私募市場增速放緩。因此，管理人的選擇仍至關重要。在私募股權領域，該行看好具備強大執行能力、能透過改善營運創造價值的管理人。私募債務，尤其是歐洲直接貸款，因其收益水平、多元化潛力及浮息屬性，仍具有吸引力。私募基礎設施提供下行保護及差異化業績表現，受惠於人工智能、能源轉型和製造業回流所帶來的結構性需求。多元策略對沖基金能有效捕捉市場分化機會、動態配置風險並有效控制回撤。Bhaskar Laxminarayan指，地緣政治、政策失誤、人工智能超支、信貸壓力、貿易緊張局勢及槓桿水平仍是主要風險。地緣政治壓力與能源衝擊或將繼續對通脹預期和市場波動產生影響。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。