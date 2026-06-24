24/06/2026 09:35

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▷ 貝安德政府擬推動區域權力下放及基建投資

▷ 英國國債收益率上升，富時100指數上漲0.4% More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道24日專訊》景順全球研究主管Benjamin Jones指，英國首相施紀賢辭任，貝安德及其新任財政大臣將可能面對具挑戰的財政環境。經濟增長疲弱加上公共開支壓力上升，意味秋季推出第三份加稅財政預算案的機會相當高。該行預期貝安德政府將優先推動區域權力下放及基建投資，並提高資本開支。因此，其首份財政預算案很可能包括三大元素：1）大致延續現行財政框架；2）透過增加借貸以支持更高的資本投資；3）透過加稅應對日常開支壓力。稅務方面，預期貝安德將維持工黨承諾，不上調入息稅、增值稅或國民保險的主要稅率。增收措施更可能集中於企業及財富相關稅項。*政治不確定性正減少，市場即時反應平靜*施紀賢正式辭任並未改變該行對英國市場的核心觀點。該行將市場的即時反應解讀為政治不確定性正在減少，而非增加。在貝安德於大曼徹斯特梅克菲爾德(Makerfield)勝出消息公布後，英國10年期國債收益率於上周五（19日）上升了8個基點。這顯示債券市場並未視相關結果為政治不確定性或財政風險的訊號。英鎊在施紀賢發表辭職演說期間一度輕微回落，隨後兌美元略為回升。富時100指數表現跑贏其他歐洲市場，較上周五收市上升約0.4%。這反映股市亦未有明顯受該消息影響。中小型企業收入較集中於英國本地市場，對英國國債收益率更為敏感。若英國國債收益率如該行預期般回落，將利好英國公用事業、銀行及房屋建築商。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。