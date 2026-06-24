24/06/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價貶24點子，四連跌報6.8195，創逾半個月低
《經濟通通訊社24日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8195，較上個交易日跌24點子，四連跌，創6月8日以來逾半個月新低，較市場預測偏弱約280點，上個交易日報6.8171。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8195
|+24.00
|1歐元/人民幣
|7.7434
|-220.00
|100日圓/人民幣
|4.2144
|+23.00
|1港元/人民幣
|0.8698
|+2.20
|1英鎊/人民幣
|8.9818
|-225.00
|1澳元/人民幣
|4.7046
|-495.00
|1紐元/人民幣
|3.8542
|-264.00
|1新加坡/人民幣
|5.2477
|-76.00
|1瑞郎/人民幣
|8.4083
|+6.00
|1加元/人民幣
|4.7870
|-120.00
|1人民幣/林吉特
|0.6083
|-11.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9740
|+273.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4295
|+177.00
|1人民幣/韓元
|225.5900
|-106.00