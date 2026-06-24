24/06/2026 17:05

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 字節跳動洽談借款200億美元用於AI基礎設施

▷ 監管要求暫停跨境TRS新增業務

▷ 滬深股市成交額3.28萬億，人民幣匯率四連跌 More ▼ Less ▲

《神州經脈》今日滬綜指略收高0.11%報4110.81點，深成指升1.24%，創業板指漲1.41%。滬深兩市全日成交額3.28萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日再減1564億元或4.5%。從板塊來看，半導體板塊全天強勢，收漲逾5%，兆易創新(滬:603986)升停，海光信息(滬:688041)升6.3%。上日美股費城半導體指數重挫，A股不受影響。另外，糧食種植、水產養殖板塊走低，北大荒(滬:600598)跌停；旅遊板塊收低3.7%；大消費板塊普跌，餐飲、乳業、百貨等方向領跌。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8052，較上個交易日4時30分收盤價跌187點子，四連跌，創5月20日以來五周新低，全日在6.7873至6.8059之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8195，較上個交易日跌24點子，四連跌，創6月8日以來逾半個月新低，較市場預測偏弱約280點。*今日新聞精選*1. 國務院總理李強在夏季達沃斯論壇開幕式發表致辭，表示中國通過科技進步和產業升級，給世界帶來的是更多的發展機遇，更大的發展空間。中國新興領域技術和產品帶給世界的不是衝擊，而是機遇，不是威脅，而是賦能。他強調，中國下一步將推進科技創新和產業創新深度融合，不斷擴大國內有效需求，加快新技術、新產品規模應用，持續強化科技和產業相互促進的良性循環。將繼續優化創新生態，加快建設新型電網、算力網、新一代通訊網等各類基礎設施，將繼續以負責任、建設性態度參與人工智能等領域的全球治理。2. 中國拘留兩名涉嫌走私違禁物品的日本公民，中國外交部發言人郭嘉昆就此表示，兩名日本人因違反中國法律被中方主管部門依法拘留，中方已向日方通報了有關個案情況。日本內閣官房長官木原稔今日表示，中國已通知日本政府，一名日本公民因涉嫌違反禁止進出口特定貨物的相關法律，於5月18日在大連被拘留。木原稔還補充說，另一名日本公民於5月25日因同樣原因被拘留。此前日本媒體報道稱，其中一人是日本一家大型電子公司的員工，案件涉及與稀土相關的出口。3. 摩根士丹利發表報告指，中國人形機器人行業已進入「早期商業化」階段，行業重心正從技術演示轉向真實商業價值創造。該行預計，中國人形機器人市場規模今年將達20億美元，到2030年將攀升至150億美元。同時，基於商業驗證提速、政策支持強化以及供應鏈積極反饋三大核心驅動力，大摩將2026年中國人形機器人出貨量預測從2.8萬台大幅上調至5萬台，並預計到2030年出貨量將達44.6萬台，對應2025至2030年複合年增長率達106%。4. 據《上海證券報》今日報道，多位私募業人士透露，昨晚陸續收到合作券商的通知，監管要求暫停管理人跨境TRS(總收益互換)規模新增。私募人士稱，相關通知較為突然，部分產品策略短期可能出現一定變化，目前正在等待進一步細化的跨境TRS額度規範。TRS即Total Return Swap(總收益互換)，是一種金融衍生品，私募可通過該工具，在不直接持有境外資產、且本金不出境的前提下，與對手券商簽訂收益互換協議，獲得該資產的收益或承擔其虧損。5. 據《彭博》引述知情人士報道，字節跳動正在與銀行進行初步洽談，擬借款約200億美元，這將是該公司在加大AI投資之際進行的最大一筆境外貸款。知情人士透露，字節跳動已向銀行申請貸款，貸款期限可能為三年，並可選擇延長至最多五年。目前尚不清楚字節將如何使用這筆資金，相關討論尚處於早期階段，細節可能有所變動。據悉，字節跳動正考慮今年將資本支出提高至多達700億美元，以擴充其數據中心及其他AI基礎設施。若經濟及商業條件許可，該數字明年可能攀升至1000億美元。6. 據中國信通院，5月國內市場手機出貨量2763.9萬部，同比增長16.5%；其中，5G手機2622.4萬部，同比增長23.8%，佔同期手機出貨量的94.9%。1-5月，國內市場手機出貨量1.14億部，同比下降3.6%；其中，5G手機1.06億部，同比增長4.2%，佔同期手機出貨量的93.2%。2026年5月，國產品牌手機出貨量2397.0萬部，同比增長25.0%，佔同期手機出貨量的86.7%。當月智能手機出貨量2680.4萬部，同比增19%，佔同期手機出貨量的97%。7. 豆包今日正式發布基於最新豆包2.1系列大模型的豆包專業版，提供接入豆包2.1 Pro模型的辦公任務模式。支持操作本地電腦、使用瀏覽器、調用Skills技能和定時任務等能力，內置Office辦公套件，支持專業圖片視頻設計，以及生成分享應用網站。據介紹，豆包在辦公任務模式下能夠理解工作目標，自主拆解任務，並調用本地電腦、文檔、表格、網頁等工具持續執行完成任務；同時還可以創建、修改、部署網站應用，支持開發帶有後端數據庫的生產級在線應用系統，並提供完善的訪問權限管理功能。8. 據《藍鯨新聞》引述知情人士報道稱，由中興通訊(00763)(深:000063)與字節共同推進的新一代豆包AI手機，或較既定發布時間有所延長，究其原因與備案認證流程有關。與普通手機不同，這款產品需要同時闖過兩道關口：一是網信部門負責的大模型備案；二是工信部主管的手機終端入網認證。與此同時，該手機屏幕供應商已由前一代的深天馬，更換為京東方 (深:000725)；電池方面，德賽電池(深:000049)成為新一代豆包手機的供應商，採用ATL電芯；代工方面，新一代豆包手機由A股上市公司福日電子(滬:600203)旗下中諾通訊承擔。(jq)