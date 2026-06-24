24/06/2026 13:55

【ＡＩ】阿里雲QoderWork推出「峰谷Token」，錯峰使用Qwen3.7-Max低至2折

《經濟通通訊社24日專訊》阿里雲公告，QoderWork推出「峰谷Token」，其在每晚22:00到次日08:00運行可自動享受優惠，其中Qwen3.7-Max模型低至2折。



據了解，夜間折扣覆蓋QoderWork、QoderDesktop、CLI等產品。用戶可在白天設好定時任務，或者睡前提交長程任務指令，由Agent在夜間自主執行完整流程，早上起來驗收即可，積分消耗僅為白天的20%-40%。



QoderWork是阿里巴巴(09988)於2026年1月推出的桌面AI智能體工具，用戶可通過自然語言指令讓AI直接操作電腦上的本地應用和文件，完成文檔生成、數據分析、文件整理等任務。(wn)