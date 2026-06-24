24/06/2026 09:39

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾半個月低，即期開市貶46點子報6.7911

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8195，較上個交易日跌24點子，四連跌，創6月8日以來逾半個月新低，較市場預測偏弱約280點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開46點子，報6.7911，上個交易日即期匯率收盤報6.7865。



市場人士稱，近期美元強勢不止，人民幣也順勢承壓；當前市場仍傾向逢高結匯，不過多空分歧加劇，上日人民幣即期成交放量至有紀錄以來次高，後續關注美國經濟數據表現。



巴克萊銀行報告指出，人民幣表現優於其他亞洲貨幣，且在中東衝突爆發後表現出尤為強勁的韌性，預計人民幣將繼續逐步升值；不過，儘管中國貿易順差仍然強勁，未來幾個月出口企業將美元結匯的速度或進一步放緩，從而減弱人民幣的升值壓力。(jq)

