24/06/2026 09:09

【外圍經濟】韓股進軍已發展市場受挫，MSCI最新評核維持其新興市場地位

《經濟通通訊社24日專訊》明晟公司（MSCI）在最新指數評級中，決定維持韓國的新興市場地位，未啟動韓股升級為已開發市場地位的正式審查程序。



MSCI在周二（23日）發布的聲明中表示，韓國當局已宣布多項措施以改善長期存在的市場可近性問題，但指出關鍵結構性瓶頸尚未完全解決。在延長的外匯交易時段內，韓元的境內流動性明顯不足，難以支持與已開發市場相當的緊密執行標準。



*SK海力士將提交ADR掛鈎新股的發行計劃*



據《韓國經濟日報》引述金融投資業內消息人士報道，面對近期韓國股市波動，SK海力士周三（24日）或就其計劃的美國預託證券(ADR)上市，向韓國金融監督院提交證券註冊聲明。



海力士預計金融監督院最早將於7月3日完成文件審核；其ADR據猜測可能在7月完成上市。



*MSCI將印尼股市評估延後*



此外，MSCI再次決定推遲對印尼股票的評估，表示需要更多時間來觀察最近宣布的透明度改革是否有效。



該機構表示，印尼在加強資訊揭露、更細化投資者分類，以及將最低自由流通股比例提高至15%等方面的舉措是朝著正確方向邁進。不過，對全球投資者而言，重要的是這些措施能否持續有效地落實，並在市場中產生持續影響。(rc)