24/06/2026 10:39

【特朗普當政】美國眾議院通過房屋改革法案，將提交特朗普簽署生效

《經濟通通訊社24日專訊》美國眾議院周二（23日）通過一項兩黨支持的房屋改革法案，旨在限制大型投資者購買單戶住宅的數量，同時增加房屋供應，以應對樓價高企及房屋短缺問題。



該法案已於周一（22日）在參議院以85票贊成，5票反對獲得通過，接下來將送交白宮，由美國總統特朗普簽署生效。



該法案的核心條款是限制機構投資者持有單戶住宅不超過350套，但刪除此前爭議較大的「七年內出售超過限制單元」的強制要求，以平衡對新建房屋投資的保護。



法案還將放寬部分房屋建設法規，將社區發展整體撥款與地方房屋供應增長掛勾，並設立試點項目資助將空置物業改造為房屋，希望有效促進供應。(rc)