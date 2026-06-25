23,027.24
-384.94
(-1.64%)
7,598.07
-166.90
(-2.15%)
4,125.76
+14.95
(+0.364%)
5,022.46
+79.44
(+1.607%)
16,285.83
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60,752.0000
-326.0000
(-0.534%)
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25/06/2026 09:11
美匯指數報101.603，美國5月新屋銷售按月跌7.3%遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.603
|101.609
|-0.006
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|161.72/76
|161.75/79
|161.79/83
|歐元/美元
|1.1355/59
|1.1350/54
|1.1356/36
|英鎊/美元
|1.3165/69
|1.3160/64
|1.3165/69
|美元/瑞郎
|0.8120/24
|0.8125/29
|0.8120/24
|美元/加元
|1.4235/39
|1.4239/43
|1.4232/36
|澳元/美元
|0.6893/97
|0.6890/94
|0.6897/01
|紐元/美元
|0.5644/48
|0.5639/43
|0.5647/51
|美元/人民幣
|6.8036/40
|6.8039/43
|6.8016/02
|美元/港元
|7.8390/94
|7.8388/92
|7.8404/08
上述報價只供參考用