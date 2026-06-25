25/06/2026 08:04

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美匯指數升至2025年5月以來最高101.8

▷ 納指跌0.43%、標指跌0.1%、道指升0.35%

▷ 美元兌日圓近161.93，油金價跌逾3% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社25日專訊》美國加息預期上升，推動美匯指數升至1年高位，打壓市場冒險情緒。AI 及科技股拋售潮未止，納指及標指三連跌。納指跌110.4點，或0.43%，報25476.64點，標指微跌7.24點，或0.1%，報7358.22點。道指收市逆市向好，升182.06點，或0.35%，報51848.9點。*SpaceX(US.SPCX)跌1%*大型科技股表現方面，SpaceX(US.SPCX)跌1%，特斯拉(US.TSLA)跌1.6%，英偉達(US.NVDA)跌0.5%，Meta(US.META)跌0.8%，蘋果(US.AAPL)跌0.4%，微軟(US.MSFT)跌2.3%，谷歌(US.GOOG)跌0.3%，亞馬遜(US.AMZN)升約0.1%。美匯指數延續強勁升勢，日內升約0.2%，盤中高見101.8水平，達到自2025年5月以來的最高位。美元兌日圓日內報161.81，升0.1%，匯率一度逼近1美元兌161.93日圓的心理關口，距離1996年創下的近40年歷史低點僅一步之遙。歐元兌美元急挫至1.1356附近，跌0.2%。原油價格反覆受壓並跌向近四個月低位，紐約期油大幅下挫4.4%，報每桶69.95美元，價格基本已完全回落至美以伊衝突爆發前的水平。布蘭特期油亦跌4.3%，報每桶73.47美元。國際金價遭遇猛烈拋售，現貨金急跌3%，紐約期金更下挫3.6%。在聯儲局鷹派信號及美元強勢的雙重打擊下，現貨金價跌穿4000美元關口，低見每盎司3959美元。紐約期金則低見每盎司3975美元。(jf)