25/06/2026 08:08

【ＡＩ】美光第三季營收達414億美元遠勝預期，盤後急升逾13%

《經濟通通訊社25日專訊》美光科技(US.MU)於周三（24日）美股盤後公布2026財年第三季度業績。受人工智能基礎設施對高頻寬記憶體晶片的強勁需求，美光單季營收及下季指引均大幅擊敗市場預期。盤後股價飆升逾13%。



美光第三財季調整後營收高達414.6億美元，遠超分析師預期的356.9億美元；調整後每股盈利報25.11美元，同樣大幅勝過市場預期的20.49美元。



此外，公司本季利潤率呈現驚人的攀升，調整後營運利潤達336.8億美元，大幅拋離預期的278.6億美元，而調整後毛利率更上揚至84.9%，優於市場預期的81.9%，反映AI記憶體晶片市場正處於嚴重的供不應求狀態。



*數據中心與雲端儲存為主要引擎*



若按業務板塊劃分，數據中心與雲端儲存成為推動美光本季營收爆發的主要引擎。其中，核心數據中心業務營收達115.2億美元，遠勝市場預估的68億美元；雲端儲存板塊營收更錄得137.7億美元，大幅超越預期的106.9億美元。同時，流動與客戶端業務的表現亦相當強勁，貢獻了115.2億美元營收，高於分析師預估的97.3億美元。



美光預計第四財季調整後營收將介乎490億至510億美元之間，大幅高於市場預測的432.4億美元；同時預計第四財季調整後每股盈利將達到30至32美元，亦全面超越分析師預估的25.31美元。(kk)