25/06/2026 08:59

【外圍經濟】美國首季經常帳赤字意外擴大至2268億美元

《經濟通通訊社25日專訊》美國經濟分析局最新數據顯示，今年第一季美國經常帳赤字進一步擴大至2268.3億美元，較去年第四季經修正後的2211億美元增加58億美元或2.6%，市場原先預期逆差會收窄至2089億美元。



這使得經常帳赤字佔美國國內生產總值(GDP)的比重，從上一季的2.8%微升至2.9%。值得留意的是，是次經常帳逆差擴大並非由傳統的貿易逆差惡化所致。



事實上，期內商品貿易逆差反而有所收窄，而商品和服務出口及海外收入表現強勁，按季躍升500億美元，總額達1.38萬億美元。這反映出實體經濟層面的外貿活動對美國經常帳起緩衝作用。



除了最新季度表現，當局是次亦對過往數據作出大幅度修訂。去年第四季的經常帳赤字，由初步公布的1907億美元，被大幅上調至2211億美元。



*美國5月新屋銷售按月挫7.3% *



另一方面，美國商務部普查局公布最新數據，受制於按揭貸款利率高企及高昂樓價，美國5月新屋銷售出乎意料大幅降溫，以年率計跌至58萬間。該數據遠遜於市場預期的約63.8萬至63.9萬間水平。



數據顯示，5月份新屋銷售按月急挫7.3%，而4月份經修訂後的前值為62.6萬間 。若與去年同期相比，銷售額亦錄得6.8%的跌幅。(jf)