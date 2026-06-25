25/06/2026 08:51

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▷ 人民幣跨境支付使用趨頻繁推動貨幣體系多元化

▷ 香港推動代幣化債券及金融科技創新 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社25日專訊》財政司司長陳茂波昨日繼續在大連訪問行程，出席2026年新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）開幕式，國務院總理李強出席並致辭。陳茂波其後參與世界經濟論壇舉辦的「金融正在分化我們嗎？」討論環節，與多位內地及海外金融政商領袖對話。陳茂波在討論環節表示，不認為世界正形成割裂的金融體系，但各經濟體以本幣進行貿易和投資結算、分散匯兌風險及降低成本的趨勢將持續並自然發展。他指出，中國在全球貿易佔重要份額，帶動人民幣跨境支付和結算使用日趨頻繁，國際貨幣體系朝多元化方向穩步發展，新興支付系統及跨境基礎設施應被視為增加選擇、提升效率及加強金融安全與韌性的補充方案。談及香港角色時，陳茂波指儘管地緣政治帶來不確定性，海外資金仍重視內地創新能力及具吸引力的估值，歐美機構投資者依然是香港新股及二級市場的重要參與者。他表示，香港在鞏固國際金融中心地位的同時，會在審慎監管及保障金融穩定前提下，積極推動代幣化資產等金融科技創新，包括特區政府帶頭發行代幣化債券，擴大投資者基礎，並推動綠色金融、黃金及大宗商品交易發展。陳茂波亦拜會遼寧省委書記許昆林及省長王新偉，表示遼寧區位優勢突出、產業底蘊深厚，與香港經濟互補性強，雙方深化合作潛力巨大，期望深化拓展經貿、金融、創科、航運及物流等領域合作。他又出席引進重點企業辦公室舉辦的「遼港攜手．揚帆啟航」推介大會，逾180位當地政商界及創科界代表參與。陳茂波指出，遼寧創新能力不斷提升，企業來港可高效融資、提升公司管治水平及國際知名度，並誠邀遼寧及東北企業善用香港國際金融與創科平台開拓海外市場。陳茂波亦出席由南華早報及香港投資管理有限公司舉辦的圓桌會議，以及駐京辦舉辦的「在遼港商港企分享會」，與當地港商港人交流。他今日早上繼續在大連活動，隨後轉往西安訪問。(ul)