25/06/2026 16:33

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年5月香港出口按年升40.8%，進口升42.0%

▷ 當月出口遜預期41.7%，進口勝預期40.2%

▷ 首5月出口升36.2%，進口升39.6% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社25日專訊》政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，2026年5月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升40.8%和42.0%。出口預估為41.7%，出口遜預期；進口預估為40.2%，進口勝預期。繼2026年4月份錄得42.9%的按年升幅後，2026年5月份商品整體出口貨值為6,112億元，較2025年同月上升40.8%。同時，繼2026年4月份錄得44.4%的按年升幅後，2026年5月份商品進口貨值為6,554億元，較2025年同月上升42.0%。2026年5月份錄得有形貿易逆差442億元，相等於商品進口貨值的6.7%。2026年首5個月的商品整體出口貨值較2025年同期上升36.2%。同時，商品進口貨值上升39.6%。2026年首5個月錄得有形貿易逆差2,422億元，相等於商品進口貨值的8.0%。 經季節性調整的數字顯示，截至2026年5月止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨值上升17.1%。同時，商品進口貨值上升16.3%。2026年5月份與2025年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升44.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升114.2%）、台灣（升90.2%）、越南（升67.8%）、泰國（升56.0%）和中國內地（內地）（升48.5%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國（升61.7%）和美國（升55.7%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升107.4%）、印度（升95.2%）、越南（升76.5%）、馬來西亞（升60.2%）和內地（升51.2%）。2026年首5個月與2025年同期比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升91.5%）、台灣（升66.6%）、泰國（升54.3%）、馬來西亞（升53.9%）、美國（升46.8%）和內地（升39.1%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是印度（升106.7%）、韓國（升105.7%）、英國（升92.4%）、越南（升88.2%）和內地（升45.2%）。政府發言人表示，5月商品出口持續強勁擴張。受惠於全球對人工智能相關電子產品的需求強勁，商品出口貨值按年增長40.8%。出口至大部分主要市場錄得可觀增長。展望未來，全球對人工智能相關電子產品的需求依然強勁，有望繼續為香港商品貿易表現提供支持。近期中東地緣政治緊張局勢的緩和，為全球經濟前景帶來短期紓緩；然而，不利因素仍然存在。政府將繼續對外圍風險保持高度警覺。(ul)