25/06/2026 08:33

【開市Ｇｏ】美光績後狂飆，騰訊企業微信推AI Agent，攜程收入指引悲觀

2026年6月25日【要聞盤點】



1、美股三大指數周三（24日）個別發展，道指收市逆市向好，升182.06點，或0.35%，報51848.9點。納指及標指則雙雙錄得三連跌，納指跌110.4點，或0.43%，報25476.64點，標指微跌7.24點，或0.1%，報7358.22點。中國金龍指數下跌105點。日經指數開報71350點，無升跌。



2、美國財長貝森特表示，聯儲局主席沃什對通脹態度強硬，美國總統特朗普無論公開或私下均對沃什充滿信心。



3、特朗普表示，對通過霍爾木茲海峽的船隻徵收通行費將觸及美國紅線。



4、美國今年首季經常帳赤字擴大至2268.3億美元，較上季修正後的2211億美元增加2.6%，高於市場預期。



5、中國人民銀行預告將於今日開展5000億元人民幣一年期MLF操作。



6、中國總理李強在夏季達沃斯論壇表示，中國從不刻意追求貿易順差，願與各方推動貿易平衡優化發展。



7、英國下任首相熱門人選貝安德團隊據報正制定經濟議程，計劃上台後拆分財政部並推動英國央行改革。



8、美匯指數延續強勢，日內升約0.2%，盤中高見101.8，創2025年5月以來新高。



9、OpenAI與博通合作推出首款定製人工智能晶片，博通行政總裁稱該AI加速器較傳統圖形處理器可節省約50%成本。





【焦點股】



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- 美光(US.MU)受AI高頻寬記憶體需求帶動，業績超預期，盤後股價飆升逾13%

- SK海力士擬7月10日開始ADR交易



攜程(09961)

- 首季經調整EBITDA增約14%，次季收入或創疫後最低增長



騰訊(00700)

- 企業微信即將推出大圓AI智能體，已進入內測階段



阿里巴巴(09988)

- 遭Anthropic指控利用虛假帳戶非法訪問其AI模型Claude



嗶哩嗶哩(09626)

- 擬回購不超過3億美元股份



三桶油：中國石油(00857)、中國海洋石油(00883)、中國石化(00386)

- 霍爾木茲海峽恢復通航，紐油挫4.4%，布油跌4.3%



金礦股：靈寶黃金(03330)、招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)

- 現貨金價急挫約3.4%，失守4000美元大關



內銀股：中國銀行(03988)、建設銀行(00939)、工商銀行(01398)

- 遭審計署點名逃避稅近24億元人民幣，承諾提升合規能力



煤炭股：中國神華(01088)、兗礦能源(01171)、中煤能源(01898)

- 主流焦企發起第九輪提價，濕熄焦每噸上調50元人民幣，自6月26日起執行



耀才證券金融(01428)

- 全年純利6.7億元升近9%，不派息，將加大科技投入



偉工(01793)

- 建議私有化及撤銷上市地位失效，逾64%股東反對



靈寶黃金(03330)

- 控股股東計劃增持不超過1600萬H股





【油金報價】



紐約期油下跌0.45%，報70.02美元/桶



布蘭特期油上漲0.20%，報73.56美元/桶



黃金現貨上升0.41%，報4015.15美元/盎司



黃金期貨上升0.54%，報4030.67美元/盎司