23,076.91
-335.27
(-1.43%)
7,608.38
-156.59
(-2.02%)
5,020.10
+77.08
(+1.559%)
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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25/06/2026 15:03
澳元兌美元報0.6889，澳洲5月失業率微跌至4.4%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.578
|101.609
|-0.031
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|161.86/90
|161.81/85
|161.79/83
|歐元/美元
|1.1353/57
|1.1362/66
|1.1356/36
|英鎊/美元
|1.3172/76
|1.3176/80
|1.3165/69
|美元/瑞郎
|0.8118/22
|0.8114/18
|0.8120/24
|美元/加元
|1.4240/44
|1.4236/40
|1.4232/36
|澳元/美元
|0.6887/91
|0.6892/96
|0.6897/01
|紐元/美元
|0.5635/39
|0.5640/44
|0.5647/51
|美元/人民幣
|6.8047/51
|6.8056/60
|6.8016/02
|美元/港元
|7.8402/06
|7.8398/02
|7.8404/08
上述報價只供參考用