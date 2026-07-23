25/06/2026 11:50

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▷ 未來三個月油價或維持每桶80美元

▷ 渣打維持黃金「超配」評級，標普500目標7950點 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社25日專訊》渣打北亞區投資總監鄭子豐於記者會表示，美伊繼續和平談判，維持基本情境預測霍爾木茲海峽或在幾星期內重新開放，但石油運輸何時恢復至正常水平，以及黎巴嫩軍事衝突何時停止等因素，仍帶來不確定性。油價已經見頂，惟未來三個月可能維持在每桶80美元左右。*料霍爾木茲海峽或在數周內重開，提振亞洲市場盈利前景*在股票方面，他指出，該行仍然認為股票具有投資價值，因為在強勁盈利下，估值年初至今實際上已經下降，而霍爾木茲海峽將於數周內重開，提振了亞洲（除日本）市場的盈利前景，亞洲（除日本）和美國的盈利增長最高，亦指美國股票和科技行業並未出現泡沫，盈利回升支持科技股上漲，與互聯網泡沫時期形成了鮮明對比，美國股票的盈利穩健，在2026年首季業績公布後，增長預測獲上調。*12個月標普500指數目標為7950點，維持黃金「超配」評級*他提及，該行12個月標普500指數目標為7950點，納斯達克100指數為32600點。該行維持對黃金「超配」評級，3個月目標價為4750美元：12個月目標價為5100美元，新興市場央行長期分散配置需求依然存在，黃金應對滯脹等風險情境，仍具吸引力。*看好美國科技及通訊服務，維持超配中國通訊及科技板塊*他續指，全球最看好行業包括美國科技、美國通訊服務、美國健康護理、歐洲（除英國）金融、歐洲（除英國）工業以及日本金融。在中國股票方面，維持超配通訊及科技板塊。(bn)